3e mandat d’Alassane Ouattara: tension électrique en Côte d’Ivoire

Les manifestations contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara ont repris en Côte d’Ivoire. A Yopougon, Gagnoa et autres, des jeunes ont rallié les rues et ruelles pour dire “NON” à la nouvelle mandature d’Alassane Ouattara.

Des manifestations ont été enregistrées dans plusieurs villes de Côte d’Ivoire ce lundi 16 novembre 2020. De sources locales, des individus ont obstrué l’axe Bouaflé-Zuenoula, village de Manfla, par endroit avec des troncs d’arbre.

A lire Aussi: Côte d’Ivoire: levée du blocus sécuritaire mis en place au domicile d’Affi N’Guessan

A Bangolo, les entrées de la ville ont été barrées. A Yopougon et Gagnoa, des jeunes ont manifesté contre le 3e mandat d’Alassane Ouattara. Plusieurs axes ont été bloqués à Zikisso. Ces actes de violence s’identifient au maintien du mot d’ordre de la désobéissance civile de l’opposition ivoirienne.

Mercredi dernier, Alassane Ouattara a rencontré Henri Konan Bédié au Golf hôtel d’Abidjan pour une prise de contact. Il s’en est suivi la consultation des partis et mouvements de l’opposition par Henri Konan Bédié. De cette consultation, on retient que l’opposition a fixé des exigences, dont l’invalidation du scrutin du 31 octobre 2020 et la présence d’un facilitateur, avant tout dialogue avec Alassane Ouattara.