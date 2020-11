11è journée de Ligue 1: Monaco renverse le PSG à la maison

Le FC Monaco s’est imposé face au PSG (3-2) au stade Louis II à l’occasion de la 11è journée de Ligue 1. Une belle victoire des Monegasques qui remontent au classement.

Monaco recevait le PSG, vendredi soir au stade Louis II, en ouverture de la 11è journée de Ligue 1. Et les Monégasques se sont imposés sur le score de 3-2. Menés 2-0, les hommes de Niko Kovac sont parvenus à renverser les Parisiens moins efficaces en seconde période. Métamorphosés par les entrées de Cesc Fabregas et Caio Henrique, le club de la Principauté a judicieusement profité des failles laissées par les Rouges et Bleus, peut-être déjà tournés vers leur match décisif de Ligue des champions contre Leipzig mardi.

Avec ces trois points pris, Monaco fait un grand bond dans le classement et se hisse à la deuxième place à quatre points derrière son adversaire du soir.