Vladimir Poutine se prononce enfin sur le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Le président russe Vladimir poutine décide enfin de s’impliquer dans le conflit dans le Haut Karabakh entre l’Arménie et Azerbaïdjan. Il s’est entretenu mercredi avec son homologue azéri sur la question.

Pour la première fois depuis le début de la guerre entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie au sujet du Haut-Karabakh, Vladimir Poutine a parlé avec le président Azéri, Iljam Aliyev. Ce dernier a appelé son homologue russe qu’il a félicité pour son anniversaire, et en même temps, il a analysé la situation au Haut-Karabakh et les perspectives des relations entre les deux pays, a noté le Kremlin. Poutine a déclaré à la télévision Rossia-24 que pour lui, la confrontation au Haut-Karabakh était une tragédie, dont la Russie est très préoccupée.

A lire aussi: Conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan: l’Iran ne laissera pas la guerre traverser ses frontières

« L’Azerbaïdjan, l’Arménie et le Haut-Karabakh sont tous des territoires habités par des personnes qui ne nous sont pas étrangères », a déclaré Poutine, qui a rappelé que deux millions d’Azéris et plus d’Arméniens vivent en Russie. « Nous nous attendons à ce que ce conflit prenne fin, même si, s’il n’est pas complètement résolu dans un proche avenir, les parties concernées devront de toute façon arrêter les combats dès que possible », a noté Poutine.

Le conflit a éclaté le 27 septembre, mais ses origines remontent à 1988. En 1994, un armistice a été signé sous les auspices du Groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).