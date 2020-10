Vitale se retire des Primuds puis se rétracte: voici ce que la chanteuse reproche à Molare

Dans un direct sur sa page Facebook, Vitale a évoqué les raisons de son retrait du Primud. “Qu’on ne m’associe plus au Primud, au FestiPrimud ou à quoi que ce soit qui est en rapport avec le Boss Molare”, a lâché l’artiste qui dit avoir trop encaissé. Selon Vitale, en pleine prestation Live au FestiPrimud à Abobo, son manager s’est fait tabasser par plusieurs personnes.

C’est à ce moment là qu’il me sort que mon manager a été tabassé parce qu’il est monté sur le podium lors de ma prestation pour me filmer pendant que les caméras officielles tournaient alors qu’il le lui avait interdit. Alors qu’en comparaison, les managers de Safarel et Mike Alaby étaient bien sur le podium lors des prestations Live de leurs artistes…”

Vitale indique que c’est le petit frère de Molare qui a frappé ses deux danseurs dans un couloir. A l’en croire, Molare lui a confirmé qu’il est l’instigateur de ses bastonnades. “Jusqu’à le Molare ose me dire que “c’est moi j’ai envoyé les gens pour frapper ton manager et tes danseurs”, dit-elle avant de poursuivre:

“Ahaa Molare, c’est pas comme ça on fait. Tu es le boss, t’as tes relations mais tu n’es pas DIEU, c’est pas une menace mais moi Vitale tu peux rien me faire ! Tu m’as envoyé des messages sur WhatsApp pour me menacer, quand j’ai annoncé que j’allais faire un direct. Que toi aussi tu ferais un direct pour me répondre. Alors je suis là, j’attends ton direct que je suivrai. Tu veux porter plainte également contre mon manager n’est-ce pas, d’accord allons-y pour voir ce que ça va donner. “

Vitale