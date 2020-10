Violences au Nigeria: Regina Daniels et son mari brisent le silence

Au Nigéria, Regina Daniels et son mari ont évoqué les violentes manifestations qui ont déjà engendré plusieurs morts

Accusé d’insensible aux violences qu’enregistrent le Nigéria depuis quelques jours, Ned Nwoko, le mari de Régina, a fini par s’expliquer.

Très attristés par ces événements malheureux, Ned Nwoko et Régina Daniels ont exprimé leur amertume et leur tristesse non seulement aux Nigérians, mais également à tous ceux qui y parviennent.

«Comme nous l’avons déjà dit et avons sonné au fil des ans, nous méritons tous le meilleur, nous n’avons pas voté les gens au pouvoir pour être traités comme des animaux», a écrit Régina Daniels sur son compte Instagram.

A noter que dans la soirée de ce mardi 20 octobre 2020, la situation a dégénéré lorsque la police a ouvert le feu sur de jeunes manifestants