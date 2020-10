Vidéo: pourquoi il y a très peu d’entraîneurs noirs dans le football professionnel?

Selon les statistiques, 25% des joueurs professionnels évoluant en Europe sont Noirs, mais à peine 1% deviennent entraîneurs des grosses écuries après avoir raccroché les crampons. Qu’est-ce qui peut expliquer cette situation? Le site ‘Oh my Goal’ s’est penché sur cet épineux dossier.

Selon le magazine, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation même si le dénominateur commun reste le racisme. Malgré les messages de sensibilisation, le racisme reste un gros problème. Les incidents racistes dans le foot anglais ont augmenté de 50% entre 2018 et 2019. Entre 2016 et 2019, ces incidents ont carrément doublé, et même dans les journaux, on peut voir des dérapages racistes.

“La raison pour laquelle il n’y a pas d’entraineurs noirs, c’est parce que les gens disent depuis longtemps qu’ils peuvent jouer, mais qu’ils ne sont peut-être pas capables d’entraîner, que ça soit explicitement ou implicitement”, disait Jordan Ferrell, coach de Daklands Roots. En gros, cela signifie que les joueurs noirs sont athlétiques, défensifs et capables de marquer des buts, mais ne sont pas assez intelligents pour diriger une équipe. Une étude a démontré que 63% des stéréotypes négatifs sur l’intelligence ciblent les personnes à la peau noire.