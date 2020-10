USA: Donald et Melania Trump testés positifs au Coronavirus

Donald et Melania Trump sont testés positifs pour le coronavirus et placés en quarantaine.

Le président américain Donald Trump a annoncé sur twitter que sa femme et lui avaient contracté le coronavirus. La nouvelle a été dévoilée quelques heures après que la maison blanche a informé que le conseiller du président, Hope Hicks, avait le virus.

Melania a tweeté plus tard qu’elle et son mari «se sentent bien». “Nous nous sentons bien et j’ai reporté tous les engagements à venir. Veuillez être sûr que vous restez en sécurité et nous allons tous traverser cela ensemble.”, a rassuré la première dame.

La Maison Blanche a annulé tous les engagements prévus du président pour vendredi, à l’exception d’un appel téléphonique sur le support COVID-19 pour les personnes âgées vulnérables.

Le médecin du président, Sean Conley, a déclaré que le couple allait “bien en ce moment et qu’ils prévoyaient de rester chez eux à la Maison Blanche pendant leur convalescence”. “Soyez assuré que je m’attends à ce que le président continue de s’acquitter de ses fonctions sans interruption pendant sa convalescence, et je vous tiendrai au courant de tout développement futur”, a ajouté Conley dans un communiqué partagé par le bureau de presse de la Maison Blanche.

Première dame Melania Trump SAUL LOEB / GETTY IMAGES

CONNEXES: Un jeune de 19 ans “ super sain ” meurt des complications du coronavirus après son retour au collège

Trump a ajouté que lui et la première dame Melania Trump avaient été testés et attendaient leurs résultats sous peu.

“Donc, que nous soyons en quarantaine ou que nous l’ayons, je ne sais pas”, a déclaré Trump.

Le président a déclaré qu’il pensait que Hicks avait peut-être contracté le virus en interagissant avec des membres des forces de l’ordre ou de l’armée.

Eric, Ivanka, Melania Tiffany et Donald Trump Jr.au premier débat présidentiel JIM WATSON / GETTY IMAGES

«Mais c’est très, très difficile quand vous êtes avec des militaires ou des forces de l’ordre et qu’ils viennent vers vous, ils veulent vous embrasser et ils veulent vous embrasser parce que nous avons vraiment fait du bon travail pour eux, vous vous rapprochez et les choses arrivent », a-t-il dit.

“J’ai été surpris d’entendre avec Hope mais c’est une personne très chaleureuse avec eux et elle sait qu’il y a un risque.”

L’ancien consultant en relations publiques, 31 ans, s’est rendu avec Trump aussi récemment que mercredi pour son rassemblement électoral dans le Minnesota. Elle était également sur Air Force One avec Trump lorsqu’il s’est rendu mardi au débat présidentiel contre Joe Biden .