Union homosexuelle: l’église catholique d’Ouganda demande des précisions au pape sur sa position

L’Église catholique en Ouganda demande des éclaircissements sur le soutien signalé à l’union civile pour les couples de même sexe, par le représentant mondial de l’Église catholique, le pape François.

C’est la déclaration qui a fait du bruit au sein de l’église catholique cette semaine. Le pape François a apporté son soutien aux homosexuels en demandant la mise en œuvre de la loi sur l’union civile entre les personnes de même sexe. Cette position du pontife a surpris plus d’un avec plusieurs congrégations qui semblent confuses. Le Rév. Philip Odii, porte-parole du Secrétariat de la Conférence épiscopale ougandaise, a indiqué que « la clarification de Rome, aidera l’Église à guider la congrégation en Ouganda ».

“C’est quelque chose que nous n’avons pas compris, nous devons savoir ce que le Pape a dit exactement, parce que normalement, Rome devrait faire une déclaration clarifiant ce que le Pape a dit”, a précisé Odii. Plus tôt, le pape François a créé le flou en déclarant dans «Francesco», un nouveau documentaire présenté mercredi au festival du film de Rome, que “les homosexuels ont le droit de faire partie d’une famille. Ils sont enfants de Dieu et ont droit à une famille. Personne ne devrait être expulsé ou mis à mal à cause de cela. … “Ce que nous devons créer, c’est une loi sur l’union civile. De cette façon, ils sont légalement couverts.”