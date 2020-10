Une enseignante de 39 ans condamnée pour avoir envoyé ses photos nues à ses élèves de 13 ans

Dans l’État de Missouri aux États-Unis, une enseignante a écopé d’une peine de prison de 4 ans pour avoir envoyé des photos d’elle nue à trois de ses élèves.

Les faits remontent entre mai 2017 à février 2019 dans le Missouri, État du Midwest des États-Unis. Emily Edson, une enseignante de 39 ans, a fait parvenir les photos explicites à trois adolescents de 13 ans, rapporte le New York Post. Elle aurait même tenté de soudoyer un des étudiants par textos pour qu’ils puissent avoir une relation sexuelle.

Une enquête a été lancée après la plainte de la mère d’un garçon qui avait dénoncé les messages inappropriés envoyés par la professeur à son fils en mai 2017. En outre, selon le média, des photos à caractère sexuel de deux élèves avaient été découvertes dans le téléphone de l’enseignante.

Mme Edson a plaidé coupable jeudi à trois accusations d’inconduites sexuelles envers un mineur et une accusation d’indécence envers un mineur. En échange de son plaidoyer de culpabilité, des accusations plus sérieuses de pornographie juvénile et de séduction sexuelle ont été abandonnées par la cour. L’entente conclue assure que la sentence d’Emily Edson sera d’une durée maximale de 4 ans.