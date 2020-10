“Un vaillant et combatif homme d’État”, Faure Gnassingbé pleure Fambare Ouattara Natchaba

Le décès de l’homme politique togolais Fambare Ouattara Natchaba n’a pas laissé indifférent le président Faure Gnassingbé. Il salue la mémoire d’un vaillant et combatif homme d’État, qui s’est inscrit au service du développement.

Ancien président du Parlement togolais, Fambare Ouattara Natchaba s’en est allé jeudi, à l’âge de 75 ans. Son décès fait suite à une maladie de longue durée à laquelle il n’a pu survivre. Informé, le président Faure Gnassingbé dit être profondément triste par cette nouvelle. “C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de M. Fambare Ouattara Natchaba”, déplore Faure Gnassingbé.

Pour le président togolais, l’illustre disparu était un combattant et vaillant homme d’Etat qui a consacré toute sa vie au service de la nation: “Je salue la mémoire d’un vaillant et combatif homme d’État qui s’est consacré au service à la nation”, a-t-il déclaré avant de présenter ses condoléances à la famille de Fambare Ouattara Natchaba. “À toute la famille éplorée, je présente mes condoléances et celles du peuple togolais”.

Né le 17 avril 1945 à Gando et mort le 15 octobre 2020 à Paris, Fambaré Ouattara Natchaba était un homme politique togolais et professeur de droit à l’Université de Lomé de 1992 à 2020. ll avait participé aux modifications constitutionnelles intervenues en 2003, qui avait permis à l’ex-président togolais de briguer un troisième mandat.