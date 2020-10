Un grand journaliste américain suspendu après s’être masturbé lors d’une visioconférence Zoom

Les rédacteurs du New Yorker et les employés de la radio WNYC, qui produisent conjointement le podcast du magazine, participaient à un appel vidéo commun pour préparer la couverture de la nuit des élections, selon Vice, qui a été le premier à rapporter l’affaire. Pendant une pause, Jeffrey Toobin serait passé à un deuxième appel vidéo à caractère sexuel, selon deux personnes qui se sont exprimées sous couvert de l’anonymat.

Interrogé à propos de l’affaire, Jeffrey Toobin s’est expliqué. “J’ai fait une erreur stupide et embarrassante, en croyant que j’étais hors caméra”, a déclaré Toobin dans une déclaration lundi sur la situation, rapportée pour la première fois par Vice. Il a ajouté : “Je m’excuse auprès de ma femme, de ma famille, de mes amis et de mes collègues de travail. Je pensais avoir coupé la vidéo de Zoom, je pensais que personne ne pouvait me voir pendant l’appel de Zoom”. Il a jusqu’à présent refusé de confirmer les détails.

Toobin est l’un des analystes juridiques des médias les plus connus aux États-Unis. Il travaille pour le New Yorker depuis plus de 25 ans, et est également analyste juridique senior à CNN. Un porte-parole du magazine a déclaré que Toobin “a été suspendu pendant que nous enquêtons sur l’affaire”.

Dans un courriel adressé à son personnel, le rédacteur en chef du New Yorker, David Remnick, a écrit : “Chers amis, comme vous avez pu le lire dans divers reportages aujourd’hui, l’un de nos rédacteurs, Jeff Toobin, a été suspendu après un incident survenu lors d’un appel à Zoom la semaine dernière. Soyez assurés que nous prenons ces questions au sérieux et que nous nous penchons sur la question”. CNN a publié une déclaration disant que Toobin “a demandé un congé pour s’occuper d’un problème personnel, ce que nous lui avons accordé”.