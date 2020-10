“Tous ceux qui ont initié des réformes depuis 2017 doivent des excuses au peuple béninois”, Joël Aïvo

Les différentes réformes initiées et conduites par le prince de la rupture et ses soutiens sont une catastrophe aux yeux de l’agrégé de droit, Joël Aïvo.

Lors de ses échanges itinérants avec les populations, le professeur de droit public et potentiel candidat à la présidentielle de 2021 s’en est pris aux réformes du régime Talon.

A Lire aussi: Bénin: 20 malades mentaux récupérés dans les rues de Cotonou pris en charge par l;Etat

Contrairement au chef de l’Etat et ses soutiens politiques, qui trouvent dans les différentes réformes en cours, une avancée du Bénin et de sa démocratie, l’ex-doyen de la faculté de droit et des sciences politiques y trouve plutôt un recul.

Non content de dénoncer devant les populations cette marche à reculons que constitue, selon lui, ces réformes initiées depuis 2016, le constitutionaliste estime que tous ceux qui ont contribué à la mise en œuvre de ces réformes, doivent des excuses au peuple béninois.

“Tous ceux qui ont conçu la réforme du système partisan. Tous ceux qui intellectuels comme politiques ont pensé la réforme du code électoral, tous ceux qui ont initié la révision de la constitution doivent des excuses publiques aux béninois” Joël Aïvo

Pour lui, une réforme est faite pour faire avancer le pays et non pour le faire reculer. A en croire Joël Aïvo, ces réformes, qui entachent la crédibilité du pays à l’international, ne se comprennent pas.

Ainsi, pour le président du mouvement “Rassemblement”, tous ceux qui ont initié ou participé à la mise en œuvre des réformes depuis 2016 doivent des excuses au peuple béninois, car “leurs réformes n’ont conduit qu’à des situations déplorables“, se désole-t-il.

A l’en croire, ces réformes n’ont apporté au peuple béninois que “douleurs, malheur, pleurs, tristesse, peur et mort”. Pour Joël Aïvo, il n’est pas exagéré de dire ce qu’il dit, les réformes initiées sous le régime du président Patrice Talon sont des échecs cuisants, conclut-il.