Togo: nommée chef du gouvernement, Victoire Dogbé victime d’usurpation d’identité

La nouvelle première ministre du Togo, Victoire Sidémého Tomegah Dogbé, a annoncé ce mercredi, qu’elle est victime de fraude à l’identité.

Nommée premier ministre du gouvernement togolais par le président Faure Gnassingbé le lundi 28 septembre 2020, Victoire Sidémého Tomegah Dogbé a déclaré ce mercredi, que certaines personnes malintentionnées se font passer pour elle pour entrer en contact avec des internautes. Selon le chef du gouvernement togolais, ces derniers ont créé des faux comptes avec ses informations et font usage de ses photos.

A lire Aussi: Togo: quelques caractéristiques du nouveau gouvernement de 34 ministres

“Des faux comptes sont créés avec mes informations et mes photos pour entrer en contact avec des internautes. Je n’ai qu’une seule page Facebook et un seul compte Twitter qui sont certifiés et donc, identifiés par un petit crochet bleu.”, a déclaré Victoire Sidémého Tomegah Dogbé. “Je vous invite à rester vigilant pour ne pas tomber dans des pièges des usurpateurs d’identité. Mon compte Twitter : @DogbeVictoire”, a-t-elle poursuivi.

Agé de 60 ans, Victoire Sidémého Tomegah Dogbé est la première femme nommée premier ministre au Togo. Avant cette nomination, elle a été ministre du Développement à la base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes, cumulativement avec ses fonctions de directrice de cabinet du président Faure Essozimna Gnassingbé.