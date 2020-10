Togo: démission du 1er ministre de Gabriel Agbéyomé Kodjo

Au Togo, le Premier ministre nommé par Agbéyomé Kodjo, le sieur Antoine Koffi Nadjombé, a démissionné de son poste. La lettre de démission a été rendue publique ce lundi 19 octobre 2020.

Après 7 mois de rude bataille pour l’alternance démocratique et pour la vérité des urnes, le premier ministre nommé par Agbéyomé Kodjo a jeté l’éponge. Depuis la présidnetielle de 2020 au Togo, il continue de revendiquer sa victoire.

“Dans la journée du 18 octobre 2020, j’ai présenté la démission de mon gouvernement au Président démocratiquement élu, SEM Dr Gabriel Agbéyomé Messan Kodjo”, a-t-il écrit. Il a remercié tous les Togolaises, Togolais et tous les combattants de la Liberté qui ont apporté leur soutien à son gouvernement durant les sept mois de son exercice pour l’alternance démocratique au Togo et pour la vérité des urnes.

Malgré sa démission, il a toutefois demandé aux Togolaises et Togolais de rester mobilisés et déterminés pour la réalisation de l’alternance démocratique sur la terre de leurs aïeux. “Je souhaite bonne chance au nouveau Premier Ministre et à son gouvernement. « Le Togo est désormais debout ! » Fait à Montréal, ce 18 octobre 2020”, a conclu Antoine Koffi Nadjombé.