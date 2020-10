TNT au Bénin: le gouvernement opte pour le « Free to air »

La Télévision numérique terrestre (TNT) sera bientôt une réalité au Bénin. Pour permettre aux populations de jouir pleinement de cette révolution numérique, le gouvernement a opté pour le « Free to air ».

Le Conseil des ministres du mercredi 07 octobre 2020 a présenté les modalités de mise sur le marché de décodeurs numériques et accessoires de réception de la TNT en République du Bénin. On retient qu’en vue d’une réception adéquate des programmes dans le cadre de la TNT, le gouvernement a choisi l’option du « Free to air ».

Après une analyse minutieuse de toutes les options disponibles, le Conseil a retenu celle dite « Free to air ». Elle offre l’avantage d’un signal non crypté, avec des programmes de base « en clair », c’est-à-dire accessibles gratuitement. Conseil des ministres

Elle permettra aux populations de s’approvisionner en décodeurs et accessoires de réception auprès des distributeurs. Des mesures d’accompagnement et d’encadrement sont aussi prévues par le gouvernement. Il s’agit de :