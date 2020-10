Tirage au sort de la Ligue des champions : Juventus-Barça en phase de groupe

Ce jeudi, à Nyon en Suisse, se déroule le tirage au sort des phases de groupe de la Ligue des champions édition 2020-2021. Un tirage qui nous réserve de belles affiches en perspective.

Eternel Rival, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi vont à nouveau s’affronter dans la plus belle des compétitions européennes. Le tirage au sort de la Ligue des champions vient en effet de tirer la Juventus et le Barça dans le même groupe G. Une belle affiche qui promet d’être électrique.