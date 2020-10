Tina Glamour: “Ils ont ‘gbassé’ mon mari pour me l’arracher”

Sur les plateaux de Life TV, dimanche, Tina Glamour est revenue sur sa vie amoureuse avec son défunt époux, Pierre Houon. La mère de DJ Arafat confie avoir été séparée de son mari par ses détracteurs qui ont envoûté ce dernier.

Bien qu’elle soit devenue rare sur les plateaux de télé, Tina Glamour n’a rien perdu de sa verve. La mère de DJ Arafat, invitée dimanche sur Life TV, a encore mis plein la vue aux animateurs. En compagnie de sa brue, Carmen Sama, la sexymoulante ivoirienne a été appelée à réagir sur les rumeurs qui ont envoyé dernièrement sa belle-fille au Mali dans les bras d’un inconnu. Et comme à son habitude, Valentine Logbo n’a pas hésité à recadrer, devant micros et caméras, la veuve d’Arafat sur sa fréquentation sur les réseaux sociaux.

A lire aussi : Afrique du Sud: le ministre de la santé positif au coronavirus

Et comme pour faire comprendre à la mère de Rafna qu’elle joue sur un terrain glissant, la chanteuse ivoirienne a fait un détour sur sa propre vie conjugale. Elle a évoqué la raison de son divorce avec son premier amour, Pierre Houon. «Moi, quand j’étais avec mon mari, Houon Pierre, on était bien ensemble. Il ne m’a pas laissée, hein. Ils ont gbassé mon mari Houon Pierre pour me l’arracher». Une manière pour Tina Glamour de prouver qu’elle n’est pour rien dans sa séparation avec son défunt-époux, le père d’Arafat. Ce sont des gens méchants qui ont recouru à des pratiques occultes, afin de briser leur union, selon Tina Glamour.