Testé au covid-19, le résultat est tombé pour le vice-président américain Pence

Le vice-président américain Mike Pence et son épouse Karen, testés au coronavirus, ont obtenu ce vendredi les résultats de leurs tests. Et selon le porte-parole de son cabinet, les deux ont été testés négatifs.

Le vice-président américain Mike Pence et son épouse Karen ont été testés négatifs au coronavirus après que le président Donald Trump et la première dame Melania ont contracté la maladie, a déclaré vendredi le porte-parole de son cabinet, Devin O’Malley, dans un communiqué officiel. «Ce matin, Pence et sa femme ont été testés négatifs au COVID-19. Pence reste en bonne santé et souhaite bonne chance aux Trump dans leur rétablissement », a déclaré O’Malley.

A lire aussi : Coronavirus – Donald Trump Positif: la réaction de Muhammadu Buhari

Donald Trump a annoncé jeudi, via son compte Twitter, qu’il était atteint du Coronavirus et que sa femme Mélania l’était aussi. «Nous commencerons immédiatement notre processus de quarantaine et de récupération. Nous allons passer cela ENSEMBLE! », a déclaré le président dans un tweet vendredi matin. Une infection qui tombe au mauvais moment pour le président américain en pleine course à sa propre succession à la Maison Blanche. Selon les dernières informations, son fils Barron Trump est lui aussi testé au Covid-19 mais a été déclaré négatif.

A lire aussi : L’OMS envoie un message à Donald Trump testé positif

Au moins 206.959 décès et 7.233.946 cas positifs ont été recensés aux Etats-Unis, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Environ 2.840.688 personnes ont été déclarées guéries. Dans le monde, plus de 34.041.560 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 23.506.700 sont aujourd’hui considérés comme guéris. Au moins 1.018.634 sont décédés de la maladie.