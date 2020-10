Soudan: les Etats-Unis empêchent la transition démocratique du pays, selon le PM Abdallah Hamdok

Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a accusé les États-Unis de saper la transition démocratique du pays par le biais de ses sanctions économiques, a rapporté dimanche le Financial Times.

Selon Abdallah Hamdok, le fait que les Etats-Unis aient placé le Soudan sur sa liste noire des pays qui financent le terrorisme, porte entache à la transition démocratique du pays. Il indique qu’à cause de cette étiquette, « nous sommes isolés du monde ». Il a ajouté qu’il était injuste de traiter le Soudan comme un État paria plus de 20 ans après avoir expulsé Oussama Ben Laden et un an après avoir renversé le régime qui l’hébergeait, rapporte le Middle East Monitor.

«Les Soudanais n’ont jamais été des terroristes», a-t-il déclaré. «Ce sont les actes de l’ancien régime», dirigé par le président déchu Omar Al-Bashir, souligne Hamdok. Cependant, les USA pressent le Soudant à normaliser ses relations avec Israël afin de bénéficier d’une levée des sanctions. «Nous aimerions voir ces deux pistes traitées séparément. Nous pensons avoir coché des cases pour que nous soyons supprimés» de la liste, a déclaré le PM.