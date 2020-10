Soudan du Sud: en pleine reconstruction, le stade de la capitale Juba s’effondre

Le stade de la capitale sud-soudanaise, Juba, en pleine construction par une société chinoise, s’est effondré mardi. Selon les médias locaux, deux personnes ont été blessées pendant le drame.

«Le stade de Juba, en cours de construction par une société chinoise, s’est effondré. Nous entendons dire que deux personnes ont été blessées et des efforts sont également en cours pour y remédier », a déclaré le correspondant du média Sudans Post Juba. Il ajoute que les autorités de la région n’ont pas pu être jointes pour plus d’informations sur les victimes et les raisons de cette catastrophe.

Le stade de Juba est le plus grand du genre dans le plus jeune pays du monde et une entreprise chinoise est en train de le mettre au niveau international. Les entreprises chinoises ont été critiquées pour leur travail médiocre par la population du Soudan du Sud dans le passé après que l’autoroute Juba-Bahr el Ghazal, actuellement en construction, a été emportée par de fortes pluies. Le président Salva Kiir Mayardit a répondu en licenciant son ministre responsable du contrat avec la société chinoise.