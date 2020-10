Sophie Pétronin veut déjà retourner au Mali pour s’occuper de son association (Vidéo)

À peine rentrée en France, Sophie Pétronin songe déjà à repartir au Mali. Quelques heures après sa libération, la dernière otage française dans le monde a confié à des journalistes son envie de retourner dans son association d’aide à l’enfance à Gao (Mali).

“Si vous prenez un engagement, allez au bout!” Sophie Pétronin, la Française libérée au Mali avec trois autres otages malien et italiens, a déclaré dès ce jeudi 8 octobre son intention de retourner à Gao, dans le nord du pays, pour s’assurer que l’organisation d’aide aux enfants qu’elle dirigeait avant d’être enlevée il y a près de quatre ans continuait à fonctionner convenablement. “Je vais aller en France, en Suisse et après je vais revenir voir un peu ce qui se passe ici”, a-t-elle dit dans une rencontre avec des journalistes à l’ambassade de France à Bamako.

“J’ai pris l’engagement pour les enfants, ça fait presque quatre ans que je n’ai pas vu comment se déroulent les programmes”, a-t-elle dit en invoquant les actions de son organisation contre la malnutrition et en faveur des enfants orphelins. Mais son fils, Sébastien Chadaud, a affirmé que ses déplacements se feraient désormais “en toute sécurité”. “Tu n’iras pas où tu veux”, a-t-il lancé à sa mère, âgée de 75 ans.

Sophie Pétronin après quatre ans de captivité : "Non je n'ai pas de colère. Ca va me faire du mal d'avoir de la colère." pic.twitter.com/ujQaLtcJ3l — franceinfo plus (@franceinfoplus) October 9, 2020

Le 24 décembre 2016 à Gao dans le nord du Mali, Sophie Pétronin avait été enlevée et détenue par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), une alliance djihadiste liée à Al-Qaida. Sophie Pétronin retrouve sa liberté en même temps que trois autres otages : deux Italiens et Soumaïla Cissé. Un succès majeur pour les nouvelles autorités du Mali, en quête de légitimité depuis le coup d’État militaire en août.