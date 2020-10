Sommet des femmes puissantes: polémique autour du prix à payer pour voir Meghan Markle parler

Les invités du Sommet des femmes puissantes ne pourront voir Meghan Markle parler au sommet des femmes les plus puissantes de Fortune cette semaine que s’ils déboursent 1,3 ka.

Meghan MArkle, 39 ans et épouse du prince Harry est maintenant apparue à un certain nombre d’événements en ligne. Cette semaine, à l’occasion du Sommet des femmes puissantes, elle parlera de «leadership courageux» et partagera comment elle a appris à «diriger sur la scène mondiale».

Meghan sera interviewée par la rédactrice adjointe de Fortune, Emma Hinchliffe, selon l’ordre du jour, qui lui parlera de «diriger avec vos valeurs».

Le prix qu’il faut payer pour voir la duchesse parler a suscité la colère des internautes. «Comment mène-t-elle à l’échelle mondiale? Qu’est-ce que cela signifie même… et 1 750 $», “Quelle action? Séances photo? Merchandising? Quelles valeurs? 14 salles de bain pour 3 personnes, une nounou et une femme de ménage?”, ont commenté des utilisateurs de Twitter.