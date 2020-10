Somalie: des médecins cubains relâchés de captivité par leurs ravisseurs

Plusieurs médecins cubains retenus en otage par le groupe terroriste Al-Shabaab, depuis plus d’un an, ont été relâchés par les militants.

Un rapport de l’Associated Press, citant un responsable du renseignement, indique que les médecins ont été libérés ce week-end après des mois de négociations avec leurs ravisseurs. Ils étaient aux mains des ravisseurs depuis un an et demi. L’AP a déclaré que les services de renseignement somaliens agissant à la demande du gouvernement cubain avaient négocié la libération des médecins après avoir reçu une vidéo les montrant, il y a quelques mois. Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a déclaré dans un tweet que les deux hommes avaient été libérés et a remercié le gouvernement somalien pour son aide, rapporte The Defense Post.

Selon le ministre, il s’était entretenu avec le ministre somalien des Affaires étrangères Ahmed Isse Awad au sujet des développements. Les responsables kényans de la sécurité ont déclaré avoir entendu parler de la libération des deux médecins, mais ne savaient pas où ils se trouvaient. On ne sait pas s’il y avait une rançon qui avait été payée pour leur libération. Les ravisseurs avaient demandé une rançon pour leur libération. Mais un responsable au courant des développements a déclaré qu’ils surveillaient les négociations depuis longtemps. Les terroristes ont enlevé les médecins alors qu’ils allaient travailler le 12 avril 2019, tuant l’un des gardes du corps qui leur étaient attachés.