“Si j’étais président en lieu et place de Yayi, j’aurais dit OK au retour de Talon, mais après la présidentielle”, Benoît Illassa

Le fait d’avoir laissé entrer l’homme d’affaires Patrice Talon, avant l’élection présidentielle de 2016, après l’avoir accusé d’assassinat et d’instigation de coup d’Etat, est une erreur stratégique commise par Thomas Boni Yayi, affirme Benoit Illassa dans une publication sur son mur.

A Lire aussi:

L’un des cerveaux du trio de Paris qui a préparé de façon minutieuse le retour d’exil de celui qui occupe aujourd’hui le palais de la République, l’ex-ambassadeur du Bénin près l’OIF, affirme que, s’il était président en ce moment, il n’aurait pas commis cette erreur.

“Si j’étais Président de la République en lieu et place de Yayi, j’aurais dit OK pour son retour, mais après les élections. Yayi, le PRD, la RB et beaucoup d’autres pensaient qu’ils représentaient 60% de l’électorat béninois“

Benoît Illassa sur son profil Facebook.