Sessimè et Nikanor: vives indignations après la sortie de leur feat “Toi et moi” (photos)

Annoncé en grandes pompes depuis 4 jours, la collaboration entre Sessimè et Nikanor a été rendue publique ce mercredi 07 octobre 2020. Mais contrairement a ce qui avait été promis aux fans, c’est la déception du côté de ces derniers qui dénoncent une arnaque 2.0.

Alors que beaucoup s’attendaient à une nouvelle chanson de Sessimè et Nikanor, les deux vedettes de la musique béninoise ont mis en vente une version remixée d’un ancien morceau de Nikanor.

Un remix du titre “Manvo manvo” de Nikanor

Dans ce morceau, Nikanor qui était à l’époque l’un des meilleurs espoirs de la musique béninoise, chantait l’amour. Sur ce beat à mi-chemin entre le zouk et le Rnb, Nikanor chante “Manvo Manvo”, une chanson dans laquelle il a déclaré sa flamme et réitéré son engagement envers sa dulcinée.

Ce fut encore le cas ce mercredi, seulement que l’artiste n’a pas informé ses fans qu’il s’agissait d’un remix de son titre Manvo Manvo. Et pourtant, Sessimè et Nikanor avait promis du lourd.

Frustrés par ce qu’ils dénoncent comme une arnaque, les internautes se sont sentis abusés par leurs idoles.





Une improvisation pour distraire les fans?

Si pour certains, Sessimè et Nikanor ont profité de ce remix du titre Manvo Manvo pour se faire de l’argent, d’autres estiment que c’est une pure distraction pour mettre fin aux supputations sur leur relation amoureuse.

A noter que le single qui suscite l’indignation sur la toile a été mis en vente par les deux artistes à 200f CFA. Entre bricolage musical et remix, cela ressemble à tout point de vue à une anarque de la part des deux musiciens. La preuve que Sessimè et Nikanor prennent vraiment leurs fans pour des zozos pour avoir créé le suspense autour d’un remix via une vidéo sentimale ayant suscité la polémique il y a quelques jours.

Pour rappel, “Manvo Manvo” dont le clip avait été tourné par Touch Unik sous le Challenge Production est le titre qui a permis à l’interprète du titre “Dans tes yeux” de devenir “Meilleur Artiste de l’année” en 2017 au concours “Bénin Top 10”.

Reste à savoir si cette stratégie utilisée par Sessimè et Nikanor pourra véritablement mettre fin aux polémiques sur leur histoire d’amour. Toutefois, en attendant la réaction des deux artistes sur l’indignation des mélomanes, les masques semblent être tombés et la déception des fans fait grand bruit sur la toile.