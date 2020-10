Sessimè et Nikanor: cette stratégie pour faire taire les polémiques sur leur relation amoureuse?

Les chanteurs béninois Sessimè et Nikanor ont été annoncés en couple le 1er octobre 2020 à travers une vidéo devenue virale sur la toile. Alors que les fans veulent en savoir plus sur cette histoire d’amour, lancée par une vidéo dans laquelle les deux artistes s’amourachaient, Sessimè et Nikanor ont publié chacun sur leur page Facebook, une image qui annonce une collaboration.

“Toi et moi”, c’est le titre d’un featuring entre Nikanor et Sessimè. Selon l’annonce faite sur leurs différentes plateformes de communication, ce dimanche soir, le clip sera disponible le lundi 07 octobre 2020.

“Hello famille..!!! On Commence les bonnes choses. Je vous annonçait depuis quelques semaines qu’on va vous mettre bien ! Votre supriiiiiiiise est là …!!! Partagez la bonne nouvelle”, a écrit Nikanor, le fils du pays, en légende d’une affiche qui annonce ladite collaboration.

Comme lui, de son côté, Sessimè a également annoncé ladite “bonne nouvelle à ses fans”. “Que de l’amour à vous donner pendant que je suis encore là 💚✨🌷. Bon dimanche famille 💚✨🌷, Que les grâces divines surabondent dans nos vies, amen”, peut-on lire sur la page Facebook de la Fana fana lady.



Hello famille….!!! 📢📢📢On Commence les bonnes choses . Je vous annonçait depuis quelques semaines qu'on va vous… Publiée par Nikanor sur Dimanche 4 octobre 2020

Coucou famille 🌷🌷🌷.La bonne nouvelle pour nous est là 🙌🏾🤞🏾✨.Restons connectés👌🏿. De la lumière vers la lumière… Publiée par Sessimè sur Dimanche 4 octobre 2020

Sessimè et Nikanor stratèges, des fans insatisfaits

Il n’est plus à démontrer qu’il s’agit d’une stratégie utilisée pour mettre fin aux polémiques sur leur histoire d’amour qui fait grand bruit sur la toile. Plutôt ce samedi 03 octobre 2020, Sessimè avait annoncé un entretien sans faux-fuyant avec ses fans avant de l’annuler. “Entretien dans un instant sur un sujet qui nous tient à cœur vous et moi actuellement”, avait-elle écrit.

“Finalement on en parlera demain. Dans une vidéo tout sera dit “, va-t-elle écrire environ deux heures plus tard. Mais finalement, rien n’y fit. A défaut d’une vidéo sur un sujet qui tient à coeur à ses fans, Sessimè s’est juste contentée d’annoncer ce dimanche, la sortie de son featuring “Toi et moi” avec Nikanor.

Le constat est visible, en commentaire de l’annonce des deux artistes, les fans ont exprimé leurs déceptions. Si pour certains, la vidéo qui montre les deux artistes en train de s’amouracher est un extrait du clip, d’autres estiment que Sessimè et Nikanor profitent de cette collaboration pour faire taire les polémiques sur leur histoire d’amour.