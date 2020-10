Sessimè et Nikanor – Partage de leur feat “Toi et moi”: le producteur Berchet Steeve menace

A peine mis en vente, le featuring “Toi et moi” de Sessimè et Nikanor a été rendu public sur YouTube et largement partagé sur WhatsApp. Face à cette situation, le producteur Berchet Steeve a mis en garde les auteurs.

Berchet Steeve veut sévir et tous ceux qui partagent le feat “Toi et moi” de Sessimè et Nikanor mis en vente ce mercredi 7 octobre 2020 seront punis par la loi. “Ceux qui partagent le son dans les groupes WhatsApp gratuitement là… Vos numéros seront envoyés à qui de droit pour que vous alliez justifier votre copyright ou votre contrat de distribution là-bas”, a écrit Berchet Steeve dans une publication sur sa page Facebook.

Pour y parvenir, il invite les internautes à lui envoyer les captures d’écran de ceux qui s’adonnent à cet acte. “Ils vont servir d’exemples aux autres maboules. Apprenons à respecter le travail de chacun”, menace-t-il.

Dans un direct dévoilé sur Facebook, ce mardi 06 octobre 2020, Nikanor a annoncé que le featuring sera mis en vente à 200f CFA. A en croire l’interprète du titre “Jeune fort”, l’idée est de permettre aux artistes de bénéficier de leurs œuvre malgré la digitalisation.

Pour rappel, Sessimè et Nikanor ont annoncé la sortie de leur collaboration au lendemain de la polémique sur leur relation amoureuse. Tout est parti d’une vidéo dévoilée sur les réseaux sociaux et montrant les deux artistes en train de s’amouracher.