Série A: l’AC Milan s’impose face à l’Inter

Dominé pendant plus d’une demi-heure, l’AC Milan a tout de même réussi à s’imposer face à l’Inter (2-1) ce soir dans le derby milanais. Auteur d’un bon match, Zlatan Ibrahimovich s’est offert un doublé.

L’AC Milan s’est offert ce soir sa quatrième victoire en autant de sorties. Opposés à l’Inter dans le derby milanais, les Lombards se sont imposés sur le score de 2-1. Titulaire, Zlatan Ibrahimovich a ouvert le score en début de rencontre avant de s’offrir un second but dix minutes plus tard. A 39 ans, le géant suédois n’a rien perdu de son instinct de buteur et montre à chaque sortie qu’il a son mot à dire dans ce championnat. Un doublé qui permet aux Rosseneri de prendre la tête de Série A.

L’Inter de son côté, pourra nourrir des regrets, car Romelu Lukakua a gâché une balle d’égalisation dans le temps additionnel (90e+3), gêné par le retour de Théo Hernandez dans ses pieds.