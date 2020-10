Sénégal-Nigéria: Macky Sall pose ses valises chez Muhammadu Buhari

Le président Macky Sall va séjourner au Nigéria du jeudi 15 au vendredi 16 octobre 2020 pour une visite officielle, a annoncé mercredi, le Conseil des Ministres sénégalais.

Une visite d’amitié et de travail, c’est ce que mentionne le communiqué officiel. « Le Chef de l’Etat a clos sa communication sur son agenda diplomatique, en informant le Conseil de sa visite d’amitié et de travail les 15 et 16 octobre au Nigeria », indique le communiqué officiel.

A lire Aussi: Sénégal: Macky Sall satisfait des résultats du Baccalauréat et BFEM

Au Nigéria, Macky Sall va s’entretenir avec son homologue Muhammadu Buhari. Il sera, notamment question de la coopération bilatérale entre le Nigéria et le Sénégal. De sources officielles, Macky Sall a informé les membres du gouvernement ‘’de sa participation, le 14 octobre, à une visioconférence organisée par le Fonds vert climat sur le financement de l’énergie propre, qui apporte un concours de 75,45 millions d’euros (environ 50 milliards de francs CFA) au Sénégal pour l’électrification solaire rurale de 1.000 villages’.