Sélections africaines – Matchs amicaux: le programme de ce dimanche 11 octobre

Dans l’objectif principal d’affûter les armes pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2022, les sélections africaines poursuivent les matchs amicaux. 6 rencontres sont au programme de ce dimanche 11 octobre 2020.

Dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2022, plusieurs sélections africaines se rencontrent pour des matchs amicaux, ce dimanche 11 octobre 2020. En dehors des Panthères du Gabon qui affronteront les Ecureuils du Bénin à Lisbonne au Portugal, 5 autres rencontres sont à l’affiche du jour.

Il y a le derby lusophone entre l’Angola et la Guinée Bissau et celui d’Afrique de l’Est entre la Tanzanie de Samatta et le Burundi de Berahino à Dar Es Salaam. En dehors de ces deux rencontres, les Comores croiseront les crampons avec la Libye. Pour finir, il y a la réaction attendue de l’Afrique du Sud contre la Zambie après le 1-1 concédé jeudi par les Bafana Bafana contre la Namibie.

Le programme de ce dimanche (horaires GMT)