Séance de travail à la CENA: des partis politiques pour le parrainage, des OSC contre

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a tenu, ce vendredi 2 Octobre 2020, une séance de travail avec les responsables des Organisations de la société civile (OSC).

Plusieurs sujets ont été débattus au cours de cette rencontre, qui entre en ligne de compte de l’organisation de l’élection présidentielle de 2021. L’objectif de la séance initiée par la Commission électorale nationale autonome (CENA) est, d’une part, d’informer les acteurs de la société civile sur les différentes mesures prises par l’institution pour assurer une élection transparente et paisible; et, d’autre part, recueillir les préoccupations et suggestions des représentants des organisations de la société civile.

Le point relatif au parrainage des candidats a cristallisé les débats. Le maintien de ce système de désignation des candidats ne rencontre pas l’adhésion de la plupart des acteurs de la société civile, qui ont demandé purement et simplement sa suppression.

Sur cette requête, le président de la Céna a fait remarquer que l’institution qu’il préside n’a pas compétence à légiférer, encore moins à procéder à la modification de la loi électorale.

Cette mission, précise-t-il, est dévolue à l’institution parlementaire qui dispose concurremment avec l’exécutif, l’initiation des lois. Il a invité alors les Organisations de la société civile à plutôt se rapprocher des députés ou à défaut de la Cour constitutionnelle, qui a compétence pour réguler le fonctionnement des institutions de la république.