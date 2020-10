Saisie de médicaments contrefaits: la douane béninoise 2è au plan mondial

L’administration douanière béninoise est bien classée au plan mondial, en termes de quantité de médicaments contrefaits saisis.

C’est à travers un webinaire que l’organisation mondiale des douanes a présenté ce mardi 6 Octobre 2020, les résultats de l’opération OMD-STOP sur le trafic illicite lié à la Covid19.

Sur 99 pays au plan mondial, la douane béninoise est classée 2ème au plan international, en termes de quantité de médicaments contrefaits interceptés et 13ème en matière de nombre d’interception.

Ce rapport présenté en ligne qui révèle la performance de la douane béninoise, en termes de lutte contre les médicaments contrefaits, est le fruit d’une opération d’envergure menée 63 jours durant, par l’Organisation mondiale des douanes (Omd).

Cette opération dénommée « OMD Stop », s’est déroulée du 11 mai au 12 juillet 2020 et a permis d’arraisonner 300 millions d’unités de médicaments, 47 millions d’unités d’équipements médicaux (masques, gants, kits de test Covid-19, thermomètres, blouses) et 2,8 millions de litres de gel désinfectant contrefait ou d’origine douteuse, avec la collaboration de 99 administrations douanières.

A cette occasion, le secrétaire général de l’Omd, Dr Kunio Mikuriya, a salué « l’agilité et le savoir-faire des douanes” qui sont les seuls organismes publics habilités à surveiller les mouvements transfrontaliers internationaux de marchandises.

Communiqué de l’OMD

L’OMD et ses Membres ont mené avec succès une opération d’urgence mondiale contre le trafic illicite lié à la COVID-19 appelée «STOP» dont le rapport final a été présenté lors d’une conférence en ligne aujourd’hui 6 octobre 2020.

L’opération STOP est la réponse immédiate et urgente de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), en collaboration avec 99 de ses administrations membres et son réseau de Bureaux Régionaux de Liaison chargés du Renseignement (BRLR) face à la recrudescence du trafic illicite de médicaments et d’équipements médicaux et, notamment de ceux utilisés dans le cadre de la pandémie COVID-19.

L’Opération STOP a permis un total de 1683 interceptions. En tout, c’est plus de 300 millions d’unités de médicaments qui sont concernées, ainsi que plus de 47 millions d’unités d’équipements médicaux (masques, gants, kits de test COVID-19, thermomètres, blouses) et quelques 2,8 millions de litres de gel désinfectant.

Grâce à cette opération, des milliers de vies ont été sauvées et les frontières sont désormais plus sécurisées, ce qui permet de limiter les effets de la pandémie liée à la COVID-19 en protégeant la population contre l’utilisation de produits et d’équipements médicaux potentiellement non efficaces ou même nuisibles. L’OMD continue de suivre de près l’évolution de la situation pour d’éventuelles actions futures.

L’Opération STOP s’est déroulée du 11 mai au 12 juillet 2020 sous la supervision du Secrétariat de l’OMD. Durant 63 jours, les Membres ont procédé simultanément à des inspections ciblées des envois sur la base de la liste de contrôle des marchandises liées à la COVID-19 élaborée par l’OMD. Cette opération a été un véritable baromètre des trafics illicites liés à la pandémie COVID-19.

Les Douanes ont su préserver les marchés nationaux de l’infiltration de médicaments périmés, illicites, contrefaisants, de gels désinfectants sans aucune propriété sanitaire ou encore de kits de test COVID-19, masques, lunettes, thermomètres, blouses médicales, ne respectant pas les normes sanitaires requises ou sans autorisation des autorités compétentes.

Dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire Général de l’OMD, Dr Kunio Mikuriya, a noté avec grande satisfaction le succès de l’Opération STOP, qui, selon lui, « démontre l’agilité et le savoir-faire des douanes qui sont les seuls organismes publics habilités à surveiller tous les mouvements transfrontaliers internationaux de marchandises, surtout en temps de crise comme celle liée à la pandémie COVID-19 ».

Aussi, a-t-il félicité et remercié toutes les Administrations des Douanes ayant pris part à l’Opération ainsi que toutes les parties prenantes, à savoir les Organisations Internationales, telles que INTERPOL, ONUDC, OLAF, EUROPOL et le secteur privé représenté par Novartis, Servier, Pfizer, Sanofi et UL.

L’échange d’informations durant l’opération a été rendu possible grâce à l’outil de communication sécurisé de l’OMD « CENcomm DPI » lancé au début de la crise de la pandémie liée à la COVID-19 pour favoriser le partage d’informations et de données entre les membres dans ce contexte spécifique.

L’analyse des données obtenues pendant l’opération donne des indications sur les principaux itinéraires et modes opératoires ainsi que sur les produits qui sont le plus couramment sujets au trafic illicite dans ce contexte de pandémie.

Les résultats et les conclusions de l’opération permettront à l’OMD et à ses membres d’améliorer leurs systèmes de gestion des risques opérationnels douaniers et de ciblage des marchandises illicites aux niveaux mondial, régional et national.