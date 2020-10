Russie: un homme tente de s’immoler par le feu pour souhaiter joyeux anniversaire à Vladimir Poutine

Un homme a tenté de s’immoler par le feu en Russie, le jour de l’anniversaire du président Vladimir Poutine.

L’homme qui portait une pancarte indiquant «Joyeux anniversaire Monsieur le Président», s’est incendié dans une rue de Saint-Pétersbourg. Selon des témoins, l’homme d’affaires de 71 ans s’était immolé par le feu à l’extérieur d’un centre commercial jeudi et ils avaient entendu crier “à propos de l’anniversaire du président Poutine et d’un cadeau” avant de s’enflammer sur Ligovsky Prospect vers 17 heures. Poutine a célébré son 68e anniversaire ce jour-là.

Selon Megapolis, l’action a été menée “en signe de protestation”, même si cela n’a pas été confirmé. Les spectateurs se sont précipités pour aider à éteindre les flammes avec des vêtements. La vidéo a montré plus tard un panneau à moitié brûlé et l’homme gravement blessé, entouré de policiers et de piétons. L’homme, qui, selon le site d’information Fontanka.ru, exploitait une société immobilière depuis près de 20 ans, a subi des brûlures au premier et au deuxième degré sur près de la moitié de son corps et a été placé en observation dans un établissement psychiatrique.