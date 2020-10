Roch Kaboré parle de la libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Pétronin

Le président Burkinabé, Roch Kaboré, s’est réjoui vendredi, de la libération du leader de l’opposition malienne, Soumaïla Cissé, et des trois otages occidentaux.

Libérés lundi, le leader de l’opposition malienne Soumaila Cissé, la travailleuse humanitaire de nationalités franco-suisse Sophie Pétronin, et deux otages italiens, ont regagné jeudi, la capitale du Mali. “Je me réjouis de la libération de Soumaila Cissé et des 3 otages occidentaux au Mali”, a déclaré le président Roch Kaboré.

A lire Aussi: Mali: les premiers mots de Soumaïla Cissé après sa libération

“Je m’associe au bonheur de leurs familles respectives et félicite tous les acteurs qui ont contribué à leur libération”, ajoute le chef d’Etat burkinabé. “Les Français se réjouissent avec moi de vous revoir enfin, chère Sophie Pétronin. Bienvenue chez vous !”, a déclaré ce vendredi, le président Emmanuel Macron à l’arrivée de Sophie Pétronin en France.

“Je suis très heureux d’être là… je dois avouer que je n’ai subi aucune violence ni physique, ni verbale”, a confié Soumaila Cissé à l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Mali (ORTM) après sa libération. Cela « se passait bien, l’air était sain, bon (…) Je me suis accrochée, j’ai tenu, j’ai beaucoup prié parce que j’avais beaucoup de temps, je me suis promenée, j’ai bien mangé, j’ai bien bu, de l’eau fraîche hein ! », a relaté Pétronin.