Revue de presse: un enregistrement audio des arbitres du Clasico fait scandale à Barcelone (vidéo)

Si le premier clasico de la saison entre le Real Madrid et le Barça s’est soldé par la victoire madrilène (3-1), dans les médias, on continue de jouer les prolongations. Et ce n’est pas les dernières révélations de la presse catalane qui diront le contraire.

Lundi, le média Deportes Cuatro a dévoilé un enregistrement audio d’un échange entre l’arbitre central de la rencontre, M. Juan Martinez Munuera, et l’un de ses assistants VAR au moment du penalty accordé à Sergio Ramos après un accrochage avec Clément Lenglet. L’assistant VAR indique à son collègue : «Ramos retient le maillot de Lenglet en premier.» Mais M. Munuera déjuge son assistant et prend lui-même la décision d’accorder le penalty. Pour Mundo Deportivo, c’est une preuve de plus que cet arbitre est pro-madrilène et qu’il n’aurait jamais dû arbitrer un tel match. La polémique du Clasico est partie pour durer.