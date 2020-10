Revue de presse: Mariano Diaz, Luka Jovic et Karim Benzema dans la tourmente (vidéo)

Le problème des attaquants fait rage au Real Madrid. Qui de Benzema, Jovic ou Mariano Diaz endossera le rôle du numéro 9 de la Casa Blanca alors que le club est en manque cruel?

Trois attaquants, trois problèmes pour le Real Madrid, selon As. Le poste de numéro 9 est difficile en ce moment au sein de la Casa Blanca si l’on en croit les dires du média espagnol. Mariano Diaz est placardisé par Zinedine Zidane qui ne veut pas entendre parler de lui. Luka Jovic est embourbé dans une affaire judiciaire en Serbie où il risque la prison pour ne pas avoir respecté correctement le confinement. Et Karim Benzema est en crise d’efficacité, lui qui n’a inscrit que 2 buts depuis le début de la saison. Surtout, il s’est fait remarquer mardi soir en critiquant Vinicius Junior, son jeune coéquipier brésilien. D’ailleurs, KB9 se serait excusé auprès de lui, selon As. Bref, les temps sont durs pour les attaquants madrilènes.