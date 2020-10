Revue de presse: les secrets de la méthode Koeman au Barça (vidéo)

Le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, semble déjà faire l’unanimité au sein du club.

Du moins, c’est la conclusion que l’on peut en tirer si l’on en croit la Une de Sport et Mundo Deportivo ce matin. Le dernier cité dévoile ce matin sur sa couverture les secrets de la méthode du coach batave qui s’appuie sur 4 principes. De l’intensité, que ce soit à l’entraînement et en match. Un système en 4-3-2-1 et un onze type qui se dégage rapidement dans l’esprit du coach. Des joueurs qui jouent à leur poste. Et un dialogue permanent avec les joueurs et surtout ses cadres. Ce qui semble plaire à tout le monde, selon Sport. Et premier lieu à Lionel Messi, ravi de la communication de son entraîneur et de sa manière de valoriser le travail.