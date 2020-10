Revue de presse: le Barça veut chasser Dembele à tout prix (vidéo)

Alors qu’il est décidé à finir son contrat avec le Barça, Dembele semble avoir mis à dos ses employeurs, qui cherchent par tous les moyens à le chasser du club espagnol; ce qui pourrait arriver dès le mercato prochain en janvier.

Sport nous le rappelle encore une fois ce matin : le FC Barcelone va tout faire pour recruter Memphis Depay, l’hiver prochain. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais veut bien rejoindre les Blaugranas, mais doit attendre que ces derniers se débarrassent de plusieurs de leurs indésirables; ceci afin de dégager des salaires importants de la masse salariale et surtout faire de la place sur le front de l’attaque au Néerlandais.

Pour cela, deux hommes sont dans le viseur, selon la publication catalane : Martin Braithwaite et surtout Ousmane Dembélé. Le Français serait plus que jamais sur la sellette et le Barça lui chercherait même activement une porte de sortie cet hiver. Resté contre la volonté de ses dirigeants cet été, Dembélé est désormais tout proche de plier bagage.