Retour des exilés au Bénin : Patrice Talon sous pression

Des compatriotes béninois sont en exil depuis plusieurs mois pour diverses raisons. Des interventions fusent de partout pour demander la clémence du chef de l’Etat, Patrice Talon aux fins d’autoriser le retour au bercail des exilés.

Comme en 2015 où Boni Yayi, alors Président de la République a autorisé grâce à l’implication de certains dirigeants des pays frères et de l’occident, le retour de Patrice Talon recherché par la justice béninoise dans les affaires d’empoisonnement et de coup d’Etat, l’actuel locataire de la Marina serait invité à faire de même. Patrice Talon serait sous la pression de plusieurs personnalités aussi bien nationales que sous régionales voire internationales pour permettre le retour au bercail des exilés.

Il s’agit de Komi Koutché, ancien argentier national, Sébastien Ajavon, opérateur économique et allié politique de Patrice Talon lors de la Présidentielle de 2016, Valentin Agossou-Djènontin, ancien garde des sceaux, Léonce Houngbadji, Président du parti pour la Libération du peuple (PLP), Léhady Soglo, ancien maire de la ville de Cotonou, pour ne citer que ceux-là.

Contraints à l’exil depuis peu, ces compatriotes béninois vivent un destin et sort cauchemardesques. Exilés dans l’hexagone et aux Etats-Unis pour des raisons diverses, ils veulent rentrer au bercail pour participer à la gestion du pays. Et l’une des raisons de la marche du Mouvement des Femmes Béninoises pour la Paix, ce samedi 31 est d’exiger le retour de ces derniers.

Patrice Talon n’est pas insensible

Selon l’entourage du chef de l’Etat, le sujet est préoccupant. Patrice Talon est bel et bien disposé pour le retour de ses compatriotes cités supra. Le hic, c’est qu’ils ne reviennent pas compromettre la paix ou remettre en cause la gestion actuelle du pays en mettant les bâtons dans les roues du nouveau départ, presque en fin de mandat. Car tous sont unanimes qu’il est grand temps que les exilés retrouvent la terre de leurs aïeux.

La paix à l’unisson

Pour l’intérêt du pays, la paix des braves est envisagée. Une réconciliation entre Patrice Talon et Sébastien Ajavon, son allié politique lors du 2è tour de la présidentielle de 2016, n’est pas exclue. Des indiscrétions indiquent que les deux hommes vont bientôt fumer le calumet de la paix. Il y va de l’intérêt de la nation toute entière.