Retour de la démocratie au Mali: les nouveaux membres de la cour constitutionnelle formés par Joël Aïvo

Du lundi 26 au Mardi 27 Octobre 2020, l’agrégé de droit béninois, le professeur Joël Aïvo, à l’invitation de Monsieur Amadou Ousmane TOURÉ, Président de la Cour constitutionnelle du Mali, a formé les nouveaux membres de la haute juridiction constitutionnelle de ce pays, qui vient de faire face à une mutation institutionnelle.

En effet, pour amener l’institution qu’il préside à bien jouer sa partition durant cette période de transition, le président Amadou Ousmane TOURÉ a voulu que tous les membres de l’institution puissent entrer dans les subtilités de la mission qui est la leur dans cette transition.

Constitutionnaliste bien connu et bien sollicité dans la sous-région, c’est sur le professeur Joël Aïvo que le président malien de la cour constitutionnelle a jeté son dévolu.

En 48 heures, l’expert a déroulé un programme de formation des nouveaux membres de la Haute juridiction malienne.

“Après les événements politiques et les mutations institutionnelles intervenus au Mali, la nouvelle Cour constitutionnelle entend jouer pleinement son rôle et s’inscrire dans les standards internationaux. Dans ces circonstances d’urgence constitutionnelle, conseiller est un devoir et je suis heureux d’aider au retour de la démocratie au Mali, un pays qui nous est tous cher.“

Joel Aïvo