Real Madrid: Zidane siffle la fin de la polémique Benzema-Vinicius

En conférence de presse ce vendredi à la veille du match entre le Real Madrid et Huesca (8e journée de Liga), Zinédine Zidane a évoqué la brouille entre Benzema et Vinicius qui fait grand bruit cette semaine en Espagne.

C’est l’actualité qui enflamme le monde du football en cette fin de semaine. A la mi-temps du nul (2-2) entre le Real Madrid et le Borussia Mönchengladbach en Ligue des champions, Karim Benzema a été aperçu en train de critiquer Vinicius Jr pour son individualisme. Une séquence qui a été largement commentée sur les réseaux sociaux et dans la presse espagnole. Marca et AS, les deux principaux quotidiens sportifs madrilènes, en ont fait leur Une jeudi avant de révéler ce vendredi matin que les deux joueurs s’étaient expliqués hier à l’entraînement et que l’affaire était réglée.

“Ils se sont parlés et tout va bien”

Présent en conférence de presse ce jour, Zinedine Zidane a forcément été interrogé sur le sujet et confirmé que le sujet était clos. “Le plus important, c’est que ce soit réglé et que les joueurs parlent entre eux, a répondu Zizou. Il se dit beaucoup de choses sur un terrain et ça ne va jamais plus loin. Nous sommes une équipe et nous avons besoin de garder notre énergie pour autre chose. Mais c’est bien que de temps en temps ce genre de choses arrive, cela veut dire que nous sommes en vie. Ils se sont parlés et tout va bien.“

Relancé sur le sujet, Zidane a assuré qu’il n’y avait aucun problème entre les deux joueurs : “Au contraire, ils se sont tous très bien entraînés. Et au final, le plus important, c’est qu’on garde notre énergie pour le match de demain. Le reste est déjà clarifié.“