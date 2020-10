Real Madrid vs Shakhtar Donetsk: Zidane dévoile un groupe décimé

Battu par Cadix (1-0) ce weekend en championnat, le Real Madrid va tenter de se reprendre mercredi soir avant le choc face au Barça samedi. Les Madrilènes affrontent le Shakhtar Donetsk pour leur premier match en Ligue des champions.

C’est avec une équipe diminuée que le Real Madrid démarre sa campagne en Ligue des champions mercredi face au shakhtar Donetsk. En plus de devoir se priver de Dani Cavajal, Alvaro Odriozola, Martin Ødegaard et Eden Hazard blessés, ainsi que de Mariano Diaz, l’entraîneur français ne pourra pas compter sur Sergio Ramos. En revanche, le coach français pourra tout de même compter sur la plupart de ses joueurs importants, tels que Luka Modric, Benzema, Varane et Kroos.

Le groupe du Real Madrid :

Courtois, Lunin et Altube, Militao, Varane, Nacho, Marcelo et Mendy, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde et Isco, Benzema, Asensio, Vazquez, Jovic, Rodrygo, Vinicius Jr.