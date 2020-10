Real Madrid: six mois de prison requis contre Luka Jovic

Sale temps pour Luka Jovic. Alors qu’il est critiqué au Real Madrid pour son faible rendement, l’attaquant madrilène pourrait passer quelques mois en prison en Serbie. Selon l’agence de presse serbe Tanjug, le parquet a en effet réclamé une peine de six mois de prison à l’encontre du Merengue pour ne pas avoir respecté les règles du confinement. En mars dernier, l’ancien de Francfort avait brisé le confinement pour rentrer en Serbie et participer à une fête avec sa compagne. Le tribunal doit ensuite se positionner et le parquet devrait apporter de nouvelles informations dans les prochaines heures. Luka Jovic est dans de beaux draps.

A lire aussi : Europa League: tous les résultats de la première journée

Du côté de l’Espagne, le Real Madrid ne s’est pas encore prononcé sur cette affaire. Le club madrilène se contente de suivre le déroulement du procès. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec la Maison Blanche, Luka Jovic a disputé quatre matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2020-2021, pour trois rencontres de Liga.