Real Madrid: les premiers mots d’Eden Hazard après son retour

Entré en jeu à la 70è minutes, Eden Hazard a participé au nul (2-2) du Real Madrid face à Borussia Mönchengladbach mardi soir en Ligue des champions. Un retour sur les pelouses qui a fait un grand bien au Diable Rouge qui dispute son premier match de la saison.

Mardi soir face au Borussia Mönchengladbach en Ligue des champions, Eden Hazard a fait son grand retour sur les pelouses. Éloigné du rectangle vert depuis la reprise du championnat, le Diable Rouge a disputé ses premières minutes de la saison. Lancé à la 70è minutes, l’attaquant belge à participé au nul (2-2) arraché par les madrilènes en toute fin de rencontre. Eden Hazard a vécu une première saison minée par les blessures. À la fin de la rencontre, le Merengue s’est confié à AS au sujet de son grand retour. « Ce ne sont pas trois points, mais le résultat a le goût d’une victoire, a-t-il indiqué. Je suis ici pour jouer au football. Après deux ou trois mois sans jouer, je suis content. Tout ce que je veux, c’est jouer. »

Recruté à l’été 2019, Eden Hazard a passé la majeure partie de sa première saison au Real Madrid à l’infirmerie, miné par une succession de pépins physiques. Et alors qu’il était annoncé pour démarrer cette nouvelle saison, l’ancien de Chelsea passe depuis son temps sur le banc. Pour son entraîneur Zinedine Zidane, il est préférable d’aller petit à petit avec son attaquant pour éviter une rechute du joueur. « Il vient juste de recommencer à jouer. C’était son premier match après une longue absence, a rappelé Zizou. Le plan, c’est d’essayer de le faire jouer petit à petit et d’y aller en douceur. On verra de quelle manière on va le faire car on joue tous les trois jours. »