RDC: Naomie Lokondo et son copain arrêtés pour vol, extorsion et enlèvement

En République Démocratique du Congo, la police de Kinshasa vient de mettre la main sur Naomie Lokondo. Elle a été arrêtée pour vol, extorsion et enlèvement.

Après plus investigations, la police criminelle de Kinshasa a démantelé une bande de criminels spécialisée dans le kidnapping (ils travaillent comme des taximans et ils kidnappent les gens) dans la ville de Kinshasa. Au nombre des personnes arrêtées, figurent un jeune homme du nom de David et une jeune femme nommée Naomie Lokondo, dont le copain est le cerveau de la bande.

Interrogée, elle dit n’avoir participé qu’une seule fois et avait dit à son copain d’arrêter, chose que David nie, et dit qu’elle participe activement et qu’elle connaissait le travail de son copain. Cette bande de criminels est spécialisée en braquage, extorsion, vol et enlèvement de jeunes filles à bord des véhicules de transport en commun, appelés communément “KETCH”. Ils ont braqué plusieurs personnes dans les secteurs de Kinshasa. Selon leur versions, ils n’ont opéré que quatre fois .

“Ces genres de sales deals son souvent la propriété des hommes. Mais lorsqu’on voit une jeune femme qui vit encore chez ses parents faire ce genre de sale deal, on a de quoi se poser beaucoup de questions. A son âge elle pense déjà faire des sales coups….c’est vraiment une bombe à retardement”, commente un internaute congolais. “Sorcière après avoir volé les gens vous venez faire la fête dans des boîtes des nuits. Complice tu le fais aussi Noamie tu n’est pas innocente”, ajoute un autre. Pour autant, d’autres se montrent solidaires à l’égard de Naomie. Pour ces derniers, elle est innocente et n’a agi que par amour.