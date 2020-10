Qui est le meilleur entre Ronaldo et Messi? Iker Casillas tranche à son tour

Le débat Cristiano Ronaldo contre Lionel Messi en est un qui n’aura jamais de réponse définitive, les deux joueurs faisant objet d’opinion de plusieurs stars. L’ancien gardien de l’équipe d’Espagne et du Real Madrid, Iker Casillas, s’est également prêté au jeu.

Chaque superstar a sa propre légion de fans fidèles et le grand nombre de variables entre les deux joueurs, CR7 et LM10, signifie que choisir un gagnant clair est presque impossible. Les prouesses de Ronaldo sur la scène internationale le placent-elles au-dessus de Messi? Ou le record de passes décisives de l’Argentin signifie-t-il qu’il doit simplement être numéro un? Il faut comprendre que le résultat sera toujours différent selon les fans.

Mais les variables n’ont pas empêché les joueurs d’hier et d’aujourd’hui d’affirmer que l’un de Messi ou Ronaldo était supérieur à l’autre. Le dernier à suivre cette tendance est la légende du Real Madrid Iker Casillas et, sans surprise, l’Espagnol s’est rangé du côté de son ancien coéquipier Ronaldo. Casillas, 39 ans, estime que le succès du Portugais dans le jeu professionnel est “plus impressionnant” que celui de Messi, du fait qu’il a dû travailler dur pour être le meilleur.

“Cristiano a toujours eu un énorme désir d’être le meilleur, depuis qu’il était petit et je pense qu’il a réussi”, a déclaré Casillas à ESPN. «Si je dois le comparer à Messi, ce que Cristiano a fait est plus impressionnant car nous connaissons tous le talent de Messi, mais Cristiano était déterminé et a travaillé dur pour être le meilleur. Je pense que nous avons eu la chance d’avoir pu profiter de deux joueurs phénoménaux. Pour les gens qui ne connaissent pas Cristiano, il peut sembler arrogant, mais c’est totalement le contraire », a-t-il ajouté.