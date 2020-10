“Que Talon dise aujourd’hui d’Ajavon que c’est un partenaire, c’est bien vrai”, Jacques Migan

Que Sébastien Ajavon ne fasse pas partie du cercle de Patrice Talon ait surpris plus d’un, il ne peut pas en être autrement, a indiqué le bâtonnier, Jacques Migan, qui fait remarquer que les deux hommes n’étaient pas amis avant la présidentielle de 2016.

L’ancien président du patronat du Bénin, Sébastien Ajavon, venu en troisième position au premier tour de la présidentielle de 2016, n’est pas dans le cercle des amis du président de la République.

Pourquoi l’avoir dit pourrait offusquer des béninois puisque c’est la vérité. Le président de la vague bleue n’est qu’un partenaire de circonstance, atteste Me Jacques Migan.

Reçu sur Urban fm de Parakou au lendemain de la publication de l’interview accordée par Patrice Talon à Jeune Afrique, l’homme de droit, dans un décryptage, fait remarquer que les propos du chef de l’Etat ne sont que l’expression de sa sincérité.

“Que monsieur Patrice Talon dise aujourd’hui en ce qui concerne monsieur Ajavon que c’est un partenaire, c’est bien vrai.” Jacques Migan

Je prends le cas du Président Amoussou et de Houngbedji, justifie l’acteur politique. Selon Jacques Migan, quand on prend l’exemple de Houngbédji, il était ami à Talon avant les législatives de 2019 et les communales dernières, et ils demeurent toujours amis; ce qui, précise-t-il, n’est pas le cas avec Sébastien Ajavon.

“Moi-même qui vous parle, j’avais voté au premier tour pour le candidat Ajavon et au second tour pour le candidat Patrice Talon. Et je sais que Ajavon a été candidat parce que Patrice Talon a annoncé sa candidature” Jacques Migan

Pour lui, la relation entre les deux hommes n’était pas des relations amicales parce qu’au départ, l’un ne voulait pas que l’autre soit candidat. Il n’est donc pas faux que leur relation était un partenariat de circonstance.

L’acteur politique, soutien du président de la République, conclut son analyse en affirmant que le fait que le président Talon ait pris Sébastien Ajavon pour un partenaire et non un ami, n’est que l’expression de sa sincérité.