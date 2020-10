PSG: les mises en garde de Maradona à Kylian Mbappé

A seulement 21 ans, Kylian Mbappé est déjà un crack du ballon rond. Champion du monde en titre avec la France et meilleur buteur du PSG, l’attaquant parisien a tout pour devenir le numéro 1 mondial. Certes, il est encore très loin de ses aînés Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais le natif de Bondy a certaines qualités qui jouent en sa faveur: forte accélération et impressionnant en un contre un.

A lire aussi: LDC: mauvaise nouvelle pour Lukaku avant Inter Milan vs Real Madrid

A l’occasion d’un entretien accordé à France Football, Diego Maradona s’est prononcé sur l’évolution exponentielle de Mbappé. La légende argentine a prodigué de précieux conseils à son jeune frère. « C’est un joueur fantastique, mais ça reste un gamin! Il faut qu’il joue des matches et encore des matches, qu’il dispute plein de compétitions pour continuer de grandir. Il doit surtout faire attention aux défenseurs qui peuvent lui massacrer la cheville. J’en sais quelque chose… Mais je dois admettre qu’il va vraiment très vite et qu’il a un toucher de balle particulier », a ainsi expliqué Maradona qui sait à quel point une blessure à la cheville peut être handicapante, puisqu’il l’a vécue en 1983.

A lire aussi: Europa League: tous les résultats de la 2è journée

De son côté, Kylian Mbappé s’était fait très peur l’été dernier face à Loïc Perrin lors du match du PSG contre Saint-Etienne. Nul doute qu’il devrait faire plus attention désormais avec ce conseil de Maradona.