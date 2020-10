PSG: le verdict est tombé pour Neymar

Sorti sur blessure lors du match PSG/Istanbul BB (2-0) en Ligue des champions, Neymar souffre d’une lésion à l’adducteur selon RMC et sera out pendant au moins trois semaines.

L’hécatombe se poursuit au PSG. Alors que l’infirmerie est déjà pleine, un autre membre du club parisien et pas des moindres vient grossir la liste. Touché lors du match Istanbul Basaksehir/PSG (0-2) mercredi soir en Ligue des champions, le Brésilien a réalisé des premiers examens ce jeudi et les résultats ne sont pas vraiment positifs. Et selon les informations de RMC Sport, la star auriverde souffrirait d’une lésion à l’adducteur d’après une “source proche du joueur”. Une blessure musculaire qui va l’éloigner des terrains durant au moins trois matches.

Info @RMCsport : Selon une source proche du joueur, #Neymar devrait être forfait jusqu’à la trêve internationale. Le joueur a passé un Irm qui a révélé une lésion à l’adducteur. Le joueur va donc rater les matchs face à Nantes, Leipzig et Rennes. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) October 29, 2020

Dans le détail, Neymar manquera les rencontres PSG/Rennes et Nantes/PSG en championnat mais surtout sera très incertain face à Leipzig mercredi prochain. L’ancien du Barça ne rejoindra donc pas sa sélection nationale durant le mois de novembre contrairement à ce qui était prévu et la course contre-la-montre pour sa participation aux matches post-trêve internationale viennent de commencer. Neymar a très exactement trois semaines pour se remettre d’aplomb avant le match à Monaco qui se jouera le vendredi 20 novembre prochain. Il a même près de quatre semaines avant la réception de Leipzig qui est prévue le mardi 24 novembre prochain, un match capital dans la phase de poules des joueurs parisiens