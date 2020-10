PSG: le coup de gueule de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé s’est confié sur le site officiel du PSG à propos des difficultés mentales auxquelles il fait face en ce début de saison. La star parisienne a dénoncé le peu de repos accordé au joueurs avant la reprise du championnat.

Depuis quelques jours, Kylian Mbappé est sous le feu des critiques. L’attaquant du PSG est décrié pour son faible rendement lors des grands rendez-vous, notamment en Ligue des champions face à Manchester United (1-2) où le joueur a été transparent au cours de la rencontre. Certains médias pensent même que la star française ne s’est toujours pas remise de la défaite face au Bayern Munich en finale de C1 alors qu’elle y avait cru jusqu’à la fin.

Interrogé sur le site officiel du Paris Saint-Germain, Mbappé a donné des éléments de réponse, en commençant par le calendrier si particulier de cette année, bouleversé par l’épidémie de coronavirus et ses conséquences. « C’est une année particulière à laquelle il faut s’adapter. Mais mentalement, c’est difficile de se remettre. Dans mon esprit, et nous sommes plusieurs à le ressentir, ce n’est pas une nouvelle saison. C’est comme si c’était la continuité de la dernière saison. C’est un marathon qui continue, donc ce n’est pas évident. »

Le ressenti de Kylian Mbappé peut se comprendre, lui qui n’a eu que 13 jours entre la finale de la Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich et son premier match de la saison, avec l’équipe de France face à la Suède en Ligue des Nations. « Moi, j’aime jouer, j’aime ce sport, j’aime toujours être sur le terrain, donc tu ne me verras jamais me plaindre des matches. Mais dire que ce n’est pas évident à gérer, ce n’est pas une plainte, c’est un constat », a-t-il ajouté.